La Polizia Locale sul territorio c' è e di sicuro non è imboscata in ufficio

Le dichiarazioni del consigliere Massimo Trespidi sulla questione sicurezza e sulla polizia locale definita «allo sbando sotto le direttive di una giunta di sinistra più interessata a fare cassa con le multe che a garantire il presidio del territorio» non sono andate giù al sindacato Diccap che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

