La Polizia di Stato di Napoli arresta un 21enne per truffa aggravata ai danni di un pensionato di Modena

Napoli, arrestato 21enne per truffa aggravata ai danni di un pensionato di Modena: fingendosi carabiniere gli sottrae 9.000 euro. Nell’ambito della quotidiana attività di controllo presso gli Uffici Postali, finalizzata alla prevenzione e repressione delle truffe la Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 21enne gravemente indiziato di aver commesso una truffa aggravata in danno di un pensionato residente nella provincia di Modena. L’uomo, individuato dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, anche grazie alla segnalazione da parte di personale di Poste Italiane, è stato controllato nei pressi dell’ATM dell’Ufficio Postale del quartiere San Giovanni a Teduccio e trovato in possesso di numerose carte Postepay; una di queste, già segnalata nelle banche dati di polizia per un tentativo di truffa ad anziani per circa 20. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altre letture consigliate

Complesso polifunzionale polizia di Stato Tutta la periferia sud di Catania vuole il complesso Polifunzionale della Polizia di Stato. La preoccupazione dei residenti e dei comitati cittadini è che quest’opera rischia di diventare l’ennesima incompiuta all’interno d - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, ruba uno scooter a via Acton: arrestato 42enne a Fuorigrotta - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Segnala msn.com

Scampia, estorce denaro per la restituzione dell’auto rubata. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a Pubblico ... Secondo napolivillage.com

Rapina in un supermercato a Materdei, polizia arresta 5 persone - I malviventi avevano sequestrato alcuni dipendenti del punto vendita a marzo e si erano fatti aiutare per asportare il contenuto della cassaforte ... Secondo rainews.it