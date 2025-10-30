La piccola chiesetta monzese con il cimitero che si ' animava' il giorno dei morti

Quella che oggi è nota in città come la chiesa degli ortodossi, in via Guarenti, alle spalle dello stadio Sada, un tempo era il vecchio cimitero della città. A raccontare a MonzaToday la parabola della piccola chiesetta è Ghi Meregalli, ideatrice della rievocazione in costume del giugno monzese e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it