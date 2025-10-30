La Pennicanza Fiorello | Lì dentro c’è anche il dottore di Affari Tuoi

Penultima puntata della settimana per La Pennicanza: Fiorello e Fabrizio Biggio si concentrano sulla satira politica e ne approfittano per tirare qualche frecciatina alla Rai e al personaggio più bersagliato del momento, ossia Stefano De Martino a causa di Affari Tuoi che non riesce a decollare negli ascolti, restando sempre un passo indietro rispetto a Gerry Scotti. Fiorello, la bocciature del Ponte sullo Stretto. Dopo aver annunciato il ritorno su Rai 1, sempre se Bruno Vespa cede il suo spazio, la puntata di oggi 30 ottobre si apre con la notizia del giorno: “Pare che la Corte dei conti abbia bocciato il Ponte sullo Stretto – dice Fiorello – Sono come la Rai quando proponi un programma, ti dicono quello che devi fare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Pennicanza, Fiorello: “Lì dentro c’è anche il dottore di Affari Tuoi”

Argomenti simili trattati di recente

Il collegamento a La Pennicanza di Fiorello e Biggio - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello malato, assente alla prima puntata di 'La Pennicanza' Il conduttore, indisposto, è intervenuto solo in collegamento telefonico: tornerà in onda martedì - X Vai su X

Fiorello a “La pennicanza”, Boccia sul Ponte sullo Stretto: «La Corte dei Conti ha detto 'rifate i conti perché non tornano i conti» - Nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45. Lo riporta msn.com

Fiorello in seconda serata su Rai2, lo showman prepara il ritorno con La Pennicanza (anche in versione tv). Retroscena - Fiorello torna su Rai Radio 2 con un nuovo ciclo de La pennicanza, ma il programma potrebbe anche cambiare formato e sbarcare in seconda serata su Rai 2 Parlando di Fiorello, partiamo da un ... Secondo affaritaliani.it

Fiorello torna su Rai Due? La Rai ci sta pensando - Come ampiamente pubblicizzato lo showman sarà di nuovo su Rai Radio Due con la sua Pennicanza insieme a Bigio ... Lo riporta ilmattino.it