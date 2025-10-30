Se qualche mese fa la Fiorentina riusciva a battere l’Inter, addirittura schierando le riserve nel recupero di campionato, quella di ieri notte è stato un match di tutt’altro livello. I viola sono andati a San Siro giocando da provinciale nel senso pieno del termine, cercando solo di limitare i danni a causa di una classifica che nessun addetto ai lavori avrebbe mai ipotizzato nemmeno per scherzo. I novanta minuti però hanno rispettato il pronostico e i nerazzurri hanno vinto abbastanza agevolmente per 3-0. Il nuovo record negativo. La sconfitta ha fatto sì che il club viola battesse un record negativo che resisteva da quasi cinquant’anni, registrando zero vittorie nelle prime nove giornate di Serie A, ovvero il peggior avvio dalla stagione 197778. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La peggior Fiorentina di sempre