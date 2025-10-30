la pace ha il volto di una neonata sarah un ponte tra mondi diversi

Da ieri, la Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado ha una nuova, piccolissima inquilina: si chiama Sarah ed è la figlia di una ragazza pakistana ospitata dalla struttura, sul Colle dei cappuccini. La giovane madre frequenta il dottorato in Matematica all’ Università di Urbino ed è arrivata in Italia a febbraio con un normale visto per gli studi. Due mesi dopo, si è accorta di essere nuovamente incinta del marito, rimasto in Pakistan con quello che fino a ieri era l’unico figlio della coppia. Tale novità ha reso più complesso il suo soggiorno, della durata prevista di tre anni: al settimo mese di gestazione, scaduto il contratto di affitto, ha chiesto aiuto all’Università per trovare una situazione che le permettesse di affrontare meglio la maternità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

