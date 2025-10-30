La nuova Nike Air Max Halloween sembra uscita da un film horror

Nike traveste per Halloween un suo modello classico. Da tempo, Halloween è molto più di una semplice occasione per Nike di lanciare nuove sneaker. Il marchio con lo swoosh trasforma da anni i suoi modelli più iconici in piccoli capolavori horror da indossare, e nel 2025 sarà il turno, tra gli altri, delle Air Max 95. La nuova Nike Air Max 95 OG Big Bubble "Houseflies" (in italiano: le mosche, le comuni mosche da appartamento) si presenta come un omaggio in chiave dark alla celebre scarpa da corsa degli anni '90, portando il tema dell'horror fin nei minimi dettagli.

