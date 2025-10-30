La nuova era del fast fashion si chiama Glenn Martens per H&M noi ve l’abbiamo detto
L’attesa è finita: H&M riesce sempre a scatenare una grande frenesia ogni volta che si allea con qualcuno di grosso. Stavolta, però, il colpo è pesante: Glenn Martens, il belga che ha ribaltato Diesel, resuscitato Maison Margiela e fatto scuola con YProject, firma la nuova capsule del colosso svedese. Risultato? Una collezione che non gioca a essere “designer inspired”, ma sembra uscita da una passerella underground di Parigi, solo con un prezzo che non ti manda in terapia. La collab H&M x Glenn Martens è letteralmente il soft launch della tua nuova personalità. Martens ha fatto quello che gli riesce meglio: piegare le regole, letteralmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
