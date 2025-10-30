La Notte Onirica di Halloween al Castello Volante

30 ott 2025

Venerdì 31 ottobre (ore 22:00 ingresso 18 euro in prevendita su dice.fm info 3331803375) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la Notte Onirica, l’atteso evento di Halloween che trasforma la storica fortezza in un luogo di visioni e suggestioni. Un’esperienza multisensoriale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

