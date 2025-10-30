La Nef conquista la vetta solitaria Ecco le sfide del prossimo turno
Esordio casalingo, alla quarta giornata, per Loreto che dalle tre trasferte ha raccolto sei punti. Domani i loretani al PalaCardinali ospiteranno Torre San Patrizio, quest’ultima ancora a secco di punti. In casa anche le altre due formazioni anconetane. Derby anche per Osimo - che dopo la vittoria di Macerata è salita da sola in vetta del girone D - che ospiterà Grottazzolina reduce dalla vittoria in trasferta contro Torre San Patrizio, mentre la Sabini riceverà Ravenna - ferma in fondo alla classifica ancora senza punti - con l’intento di prendersi la seconda vittoria di fila. Osimo intanto guarda tutti dall’alto con un punto di vantaggio sulla coppia Rubicone e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primavera, vetta solitaria. I risultati dei giovani nerazzurri La Primavera del Pisa Sporting Club regola con un poker la Salernitana e si conquista la vetta solitaria della classifica del Girone B del campionato di categoria. Nel weekend di gare del settore giovanil Vai su Facebook
Giorgia conquista la vetta con Golpe nella nuova classifica #EarOne settimana 42/2025 Annalisa, Mengoni e Gaga scendono dal podio. Chi domina la tua radio questa settimana? Leggi su http://Allmusicitalia.it #AllMusicItalia #ClassificaRadio #Giorgia - X Vai su X
La Nef conquista la vetta solitaria. Ecco le sfide del prossimo turno - Esordio casalingo, alla quarta giornata, per Loreto che dalle tre trasferte ha raccolto sei punti. ilrestodelcarlino.it scrive
La Cremonese si gode la vetta solitaria, battuto anche il Sassuolo: decisivo De Luca su rigore al 92' - Straordinario avvio in campionato da parte della Cremonese, la neopromossa sorprendente di Nicola che ha vinto anche la seconda partita stagionale, in casa contro il Sassuolo, in una gara dalle mille ... Da fanpage.it