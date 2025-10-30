Esordio casalingo, alla quarta giornata, per Loreto che dalle tre trasferte ha raccolto sei punti. Domani i loretani al PalaCardinali ospiteranno Torre San Patrizio, quest’ultima ancora a secco di punti. In casa anche le altre due formazioni anconetane. Derby anche per Osimo - che dopo la vittoria di Macerata è salita da sola in vetta del girone D - che ospiterà Grottazzolina reduce dalla vittoria in trasferta contro Torre San Patrizio, mentre la Sabini riceverà Ravenna - ferma in fondo alla classifica ancora senza punti - con l’intento di prendersi la seconda vittoria di fila. Osimo intanto guarda tutti dall’alto con un punto di vantaggio sulla coppia Rubicone e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Nef conquista la vetta solitaria. Ecco le sfide del prossimo turno