La musica è un battito la lingua napoletana è casa Ma amo anche Springsteen e Bryan Adams | l’Himalaya di Revelè

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 ottobre 2025 – Per Giuseppe Cacciapuoti, 28 anni, in arte Revelè, la musica è “il suono primordiale del big bang, è un battito”. I gli ultimi singoli del cantautore partenopeo sono ‘O Mar O Mar’ e ‘Himalaya’. Due brani che fanno parte di un progetto che porterà nei prossimi mesi all’uscita di un ep. Giuseppe, perché la scelta di cantare in dialetto napoletano? "Perché rappresenta casa, sono le mie origini. Il napoletano ha una musicalità che rende possibile il fatto di essere internazionale. È più complicata dal punto di vista della ritmica, mentre l’Italiano è molto più spezzato. Inconsciamente la musicalità dell’italiano culla il ritornello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

