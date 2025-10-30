Tempo di lettura: 4 minuti “Alcune delle sue fotografie più belle saranno in mostra per la prima volta a Napoli nei luoghi dell’antica cittadella monastica di Suor Orsola che il maestro Jodice ha saputo più volte raccontare attraverso la sua straordinaria arte”. Così il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lucio d’Alessandro, annuncia l’impegno che l’Ateneo napoletano ha voluto assumere da subito all’indomani della scomparsa di Mimmo Jodice, uno dei più grandi artisti della fotografia contemporanea. “L’intera comunità del Suor Orsola – sottolinea il Rettore – esprime profondo dolore per la scomparsa del Maestro Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani e internazionali del Novecento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La mostra "Le Savoir sur la falaise" per la prima volta a Napoli per ricordare Mimmo Jodice