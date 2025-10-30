La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il marito Luigi | Le festeggio a marzo 2026 è l’amore della mia vita
(Adnkronos) – “A marzo 2026 festeggio le nozze d’oro con mio marito Luigi. L’ho incontrato a 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l’amore della mia vita”. Lo ha annunciato Eugenia Roccella ministro per la Famiglia la natalità e le Pari opportunità a Monica Setta nella puntata di sabato 1 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ospite del convegno organizzato dal centrodestra nei giorni scorsi a Chieti Scalo, per celebrare i tre anni del Governo Meloni, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella ha parlato con la stampa della stabilità dell'esecutivo in - facebook.com Vai su Facebook
Gite ad Auschwitz, Veltroni sulla ministra Roccella: "Una stupidaggine, frasi che fanno male alla democrazia". #dimartedi - X Vai su X
La ministra Roccella sulle nozze d'oro con il marito Luigi: "Le festeggio a marzo 2026, è l'amore della mia vita" - L'anticipazione di quanto detto a Monica Setta nella puntata di sabato 1 novembre si Storie al bivio in onda alle 15. Come scrive adnkronos.com
La ministra Roccella telefona a Liliana Segre dopo polemica sulle gite ad Auschwitz - Telefonata tra la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre, l'esponente del governo avrebbe chiamato, a quanto si apprende, la Segre, dopo le polemiche per le ... Riporta tg24.sky.it
Bufera sulla ministra Roccella dopo le frasi sulle gite ad Auschwitz, Fondazione della Shoah: “Un falso storico” - Milano – La Fondazione del Memoriale della Shoah di Milano accoglie “con stupore” le dichiarazioni della ministra famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella sull’antisemitismo e ... Da ilgiorno.it