(Adnkronos) – “A marzo 2026 festeggio le nozze d’oro con mio marito Luigi. L’ho incontrato a 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l’amore della mia vita”. Lo ha annunciato Eugenia Roccella ministro per la Famiglia la natalità e le Pari opportunità a Monica Setta nella puntata di sabato 1 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il marito Luigi: “Le festeggio a marzo 2026, è l’amore della mia vita”