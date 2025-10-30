La Meloni? Una str L' attacco choc della sindaca Pd

Un attacco frontale, diretto, con il sorriso sulle labbra nonostante la gravità delle parole utilizzate. È bufera sulle dichiarazioni di Viviana Cervellino, sindaca di Genzano di Lucania in quota Pd. Intervenuta nel programma tv "Prova d'inchiesta" in onda su La7, la prima cittadina del comune in provincia di Potenza ha affermato senza troppi giri di parole: “Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str. ”. Non si può certamente parlare di misunderstanding, considerando che l'attacco "fuorionda" di De Luca contro il presidente del Consiglio è diventato virale in rete. E quindi la Cervellino ha pensato bene di rendere omaggio al governatore campano insultando il primo ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La Meloni? Una str...". L'attacco choc della sindaca Pd

