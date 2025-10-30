La Meloni butta i giudici giù dal ponte

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premier durissimo: «Ennesimo, intollerabile atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento». Poi l’irrisione: «Sembra ignorino l’esistenza dei computer». Matteo Salvini: «Scelta politica, un grave danno per il Paese. Ma andiamo avanti». 🔗 Leggi su Laverita.info

la meloni butta i giudici gi249 dal ponte

© Laverita.info - La Meloni butta i giudici giù dal ponte

Argomenti simili trattati di recente

Migranti, Meloni: politici, burocrati e giudici non mi fermeranno - Sui migranti "se qualcuno vuole fermarci si sbaglia di grosso: non c'è politico, burocrate, giudice che può impedirmi di fare quello che gli italiani hanno chiesto: fermare ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Butta Giudici Gi249