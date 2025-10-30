La Maratona per la pace di Cisl Emilia Romagna | il ruolo di Cisl Parma Piacenza
Nei giorni che vanno dal 3 al 7 novembre, la Cisl, con tutte le sue strutture territoriali, ha organizzato una vera e propria staffetta per la pace. Questa importante iniziativa, denominata a livello regionale "Maratona per la pace", si colloca all’interno della più ampia mobilitazione della Cisl. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
