La mappa del credito in Lombardia | imprese 2 miliardi in più ma meno prestiti alle piccole
Milano, 30 ottobre 2025 – Le banche sono t ornate a erogare più credito alle imprese. Ma non a tutte e non ovunque. I dati Abi (Associazione bancaria italiana) diffusi dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre indicano complessivamente un’i nversione di tendenza dopo 28 mesi consecutivi segnati da restrizioni. Tra giugno e settembre si contano 5,5 miliardi in più rispetto a fine 2024, per un totale di 647 miliardi destinati al sistema produttivo nazionale e ai servizi. Tuttavia, d all’analisi dei dati, emergono due scenari: per le attività con oltre 20 addetti la liquidità immessa dal sistema bancario è cresciuta dell’1,5% (+8,2 miliardi), mentre per le micro e piccole imprese con organici inferiori a 20 dipendenti è diminuita del -2,8% (2,7 miliardi in meno). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
