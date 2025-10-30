La Manovra 2026 è l’ennesimo duro colpo per le città italiane
Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Ogni settimana ci ritroviamo qui a parlare di come le nostre città dovrebbero crescere per diventare più inclusive, accoglienti, all’avanguardia ed ecologiche. Ci brillano gli occhi davanti agli esempi più virtuosi a spasso per l’Europa, prendiamo spunto dai migliori, mettiamo in fila le soluzioni da applicare, critichiamo le amministrazioni più tentennanti. Durante questo esercizio stimolante, dovremmo sempre considerare un dato di fatto: le città italiane hanno pochi soldi, o comunque non abbastanza per rispondere a tutte le – sacrosante – esigenze delle persone che ogni giorno le vivono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
