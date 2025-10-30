La magia di Marcelo fa impazzire la Kings League | fa sparire il pallone tra due difensori e va in porta

Marcelo ha regalato sprazzi di tutta la sua classe in occasione del suo debutto ufficiale in Kings League, con una mossa da giocoliere che ha scatenato l'entusiasmo sfrenato dei cronisti in diretta TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

