La maggioranza Ursula boccia il bilancio di Von der Leyen | No al modello Pnrr i piani nazionali vengano sottoposti al voto del Parlamento Ue

Una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen per respingere l’attuale proposta di bilancio presentata dalla Commissione Ue. E’ stata firmata da Ppe, Socialisti, Renew e Verdi, ovvero le stesse forze politiche che nell’Europarlamento uscito dalle elezioni del 2024 ha votato per riconfermare l’ex ministro della Difesa tedesco a capo dell’esecutivo comunitario. Nel testo, datato 30 ottobre e firmato tra gli altri da Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Valérie Hayer e Terry Reintke, i capigruppo della cosiddetta “ maggioranza Ursula ” affermano che il Parlamento “ non può accettare la bozza del bilancio Ue così come proposta dalla Commissione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La maggioranza Ursula boccia il bilancio di Von der Leyen: “No al modello Pnrr, i piani nazionali vengano sottoposti al voto del Parlamento Ue”

