La macchina tappabuche arriva a Viterbo | 9mila euro per due giorni di noleggio

Viterbotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Viterbo accelera sul fronte della manutenzione stradale. Con determina dirigenziale, l'amministrazione ha disposto il noleggio di una macchinatappabuche” per effettuare interventi rapidi e mirati sulle strade comunali più danneggiate.L'iniziativa, curata dal Settore lavori pubblici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

