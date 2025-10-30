La macchina tappabuche arriva a Viterbo | 9mila euro per due giorni di noleggio
Il Comune di Viterbo accelera sul fronte della manutenzione stradale. Con determina dirigenziale, l'amministrazione ha disposto il noleggio di una macchina “tappabuche” per effettuare interventi rapidi e mirati sulle strade comunali più danneggiate.L'iniziativa, curata dal Settore lavori pubblici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
