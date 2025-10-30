Roma, 30 ottobre 2025 – Ogni anno, alla fine di ottobre, milioni di zucche illuminate accendono portici e finestre in tutto il mondo. Simbolo per eccellenza di Halloween, affonda le sue radici in un’antica leggenda irlandese: la storia di Jack-o’-Lantern, l’uomo che riuscì a ingannare il diavolo. L’origine della leggenda. La storia nasce nelle terre d’Irlanda, quando Samhain segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. In una di quelle notti di passaggio, secondo la leggenda, un fabbro chiamato Jack — soprannominato Stingy Jack per la sua avarizia — incontrò il diavolo e lo convinse a bere con lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La leggenda di Jack-o’-Lantern: perché intagliamo la zucca a Halloween