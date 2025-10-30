La Juve ha scelto Spalletti il contratto | -37 milioni per Elkann

Luciano Spalletti riparte dalla Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor la società ha deciso di affidare la panchina all’ ex Ct della Nazionale per cercare di risollevare un inizio stagione zoppicante e l’allenatore toscano non si è fatto scappare l’occasione di rilanciarsi in una grande squadra, così da potersi lasciare alle spalle il deludente capitolo Italia. Il nuovo allenatore sarà il terzo attualmente a libro paga della Juventus, dopo il tecnico croato appena congedato, subentrato nella stagione passata a Thiago Motta. Un nuovo ingaggio destinato a pesare ulteriormente sulle casse bianconere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Juve ha scelto Spalletti, il contratto: -37 milioni per Elkann

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juventus ha scelto la sua nuova guida tecnica: Luciano Spalletti. Nella sfida di oggi, contro l'Udinese, in panchina si siederà Massimo Brambilla, allenatore dell’Under 23, ma, già domani, l’ex tecnico della Nazionale potreb Vai su Facebook

La Juve ha scelto Spalletti, il contratto: -37 milioni per Elkann - Attesa per l’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor: il contratto e il rinnovo ... Segnala quifinanza.it

Spalletti alla Juventus: è ufficiale, debutto il 1° novembre - Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato nella serata di lunedì 28 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex CT della Nazionale, ... Da calciomagazine.net

Spalletti firma con la Juve, poi alla Continassa: le cifre dell’accordo e quell’opzione sul contratto - Ha visto in tv la partita dello Stadium con l’Udinese ed è pronto a iniziare per prendersi la Champions e la conferma ... Secondo corrieredellosport.it