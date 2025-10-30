La guerra civile in Sudan di cui non parla quasi nessuno ha già massacrato migliaia di civili

Le Rsf, Forze di supporto rapido, hanno preso il controllo di El-Fasher, capitale del Darfur Settentrionale in Sudan. La città, sotto assedio da diciotto mesi nella totale indifferenza dell’Occidente, è stata conquistata la scorsa domenica dalle milizie guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, in guerra con l’esercito sudanese dal 2023. Il giorno successivo, il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan?ha confermato la caduta della città e annunciato in un discorso tv il ritiro dei suoi soldati: “Abbiamo accettato il ritiro da El-Fasher verso un luogo più sicuro per evitare la distruzione totale della città e salvare la vita dei civili ancora presenti”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La guerra civile in Sudan (di cui non parla quasi nessuno) ha già massacrato migliaia di civili

