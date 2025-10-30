La grinta ritrovata e tre giocatori rilanciati | cosa ha detto la prima Juve del dopo Tudor
Tanti segnali anche positivi per Spalletti. La squadra è tornata a lottare e a cercare il gol del raddoppio e per Cambiaso, Kostic e Openda può essere iniziata una nuova stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
