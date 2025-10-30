La grande MMA sale sul ring lecchese a sostegno di Telefono Donna

Grande evento di MMA (arti marziali miste) a Lecco a sostegno di Telefono Donna. Sabato 8 novembre andrà infatti in scena al Palataurus “Purple in the cage”, una manifestazione sportiva (e non solo) aperta a tutta la cittadinanza, “un progetto che unisce energia, consapevolezza e solidarietà”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

grande mma sale ringLa grande MMA sale sul ring lecchese a sostegno di Telefono Donna - Una giornata di eventi aperti a tutti al Palataurus con la "Purple Experience" e le arti marziali miste: prima delle sfide anche corsi sulla sicurezza, corretta nutrizione e primo soccorso ... Lo riporta leccotoday.it

