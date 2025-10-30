La grande azienda che apre un nuovo sito in Lombardia e assume oltre 220 lavoratori

Monzatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova sede in Lombardia, alle porte della Brianza, che prevede l’assunzione di oltre 220 lavoratori. Si tratta della World Delivery Srl, la società di trasporto e montaggio di Mondo Convenienza, che dopo l’inaugurazione dei siti a Cagliari e Sassari, dall’1 novembre sarà operativa anche a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

grande azienda apre nuovoLa grande azienda che apre un nuovo sito in Lombardia e assume oltre 220 lavoratori - Una nuova sede in Lombardia, alle porte della Brianza, che prevede l’assunzione di oltre 220 lavoratori. Si legge su monzatoday.it

Investimenti e nuovo assetto. Montina diventa azienda agricola - UN NUOVO CAPITOLO di una lunga e grande storia che richiama secoli passati e vede l’inizio, come cantina, negli ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Azienda Apre Nuovo