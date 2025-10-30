La Germania alza il salario minimo | l’aumento in due tappe Dal 2027 sale a quota 14,50 euro

Il governo tedesco ha disposto un aumento del salario minimo in due tappe. La misura accoglie le indicazioni presentate a giugno dalla commissione che riunisce ogni due anni rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro per negoziare il costo del lavoro. Dal primo gennaio 2026 a 13,90 euro all’ora e un anno dopo ancora a 14,60 euro. Attualmente è di 12,82 euro all’ora. Così 6,6 milioni di persone che lavorano a tempo pieno a salario minimo – per l’Istituto per la ricerca sull’occupazione (IAB) circa il 10-12% dei lavoratori – l’anno prossimo avranno circa 190 euro in più al mese. Le imprese avranno costi aggiuntivi di 2,18 miliardi nel 2026 e 3,44 miliardi nel 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

