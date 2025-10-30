La forza di una donna anticipazioni all’8 novembre | tensione tra Bahar e Sarp

2anews.it | 30 ott 2025

La forza di una donna, anticipazioni dal 3 all’8 novembre. Nella casa di montagna dove si sono rifugiati, sale la tensione tra Bahar e Sarp. Nella casa di montagna dove si sono rifugiati, Bahar e Sarp preparano la colazione insieme ai loro figli. Fingono di andare d’accordo, ma la tensione è palpabile e aumenta quando . 🔗 Leggi su 2anews.it

