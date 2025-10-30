La Fortini riparte A testa alta dall’Irpinia | Continuità con De Luca
Tempo di lettura: 4 minuti “Il senso di questa candidatura è la continuità. Sento qualcuno parlare di ‘voltare pagina’, ma noi vogliamo ribadire che le pagine non si devono voltare bensì proseguire, partendo dal lavoro che in questi anni è stato fatto e ch e rivendico con forza perché ci abbiamo messo anima e corpo. Abbiamo lavorato senza sosta, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Sono consapevole che la Campania presenti ancora diverse criticità, ma è innegabile che abbia cambiato il suo volto”. Così Lucia Fortini, a ssessore regionali uscente alla Scuola, Politiche sociali e Politiche giovanili della Regione Campania ad Avellino alla presentazione della lista irpinia di “A Testa Alta”, diretto riferimento del Governatore uscente Vincenzo De Luca, dove è candidata insieme ad Ilaria Di Gaeta, presidente del Consiglio comunale di Mercogliano; Antonello Cerrato, manager nel settore sanitario; Pino Rosato, d irettore sanitario della Casa di Cura Villa dei Pini di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Pallacanestro Crema Nero - Pall.Orzinuovi: 48-102 (16-30; 2-33; 10-20; 20-19) Pall.Orzinuovi: Menni 10, Sene 17, Carrera 2, Fornari 4, Graci 3, Secchi 11, Reccagni 17, Fortini 4, Venturini 2, Salina 3, Girardi 14, Verri15. All. Scrigna Ass. Leoni. Prova assoluta - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” con Fortini, Cerrato, Rosato e Di Gaeta - 30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le Elezioni Regionali della Campania del 23 e ... corriereirpinia.it scrive
“A Testa Alta”, giovedì presentazione ufficiale della lista irpina - 30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novem ... irpinianews.it scrive
Regionali, Fortini con “A testa alta”: candidata anche in Irpinia - “Alle prossime elezioni regionali, sarò candidata nella lista ‘A testa alta con De Luca’. Riporta corriereirpinia.it