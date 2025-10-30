Tempo di lettura: 4 minuti “Il senso di questa candidatura è la continuità. Sento qualcuno parlare di ‘voltare pagina’, ma noi vogliamo ribadire che le pagine non si devono voltare bensì proseguire, partendo dal lavoro che in questi anni è stato fatto e ch e rivendico con forza perché ci abbiamo messo anima e corpo. Abbiamo lavorato senza sosta, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Sono consapevole che la Campania presenti ancora diverse criticità, ma è innegabile che abbia cambiato il suo volto”. Così Lucia Fortini, a ssessore regionali uscente alla Scuola, Politiche sociali e Politiche giovanili della Regione Campania ad Avellino alla presentazione della lista irpinia di “A Testa Alta”, diretto riferimento del Governatore uscente Vincenzo De Luca, dove è candidata insieme ad Ilaria Di Gaeta, presidente del Consiglio comunale di Mercogliano; Antonello Cerrato, manager nel settore sanitario; Pino Rosato, d irettore sanitario della Casa di Cura Villa dei Pini di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Fortini riparte “A testa alta” dall’Irpinia: Continuità con De Luca