La Fofi auspica una rapida ripresa delle trattative per un nuovo Ccnl

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) auspica che possano riprendere al più presto le trattative per la definizione di un nuovo Ccnl dei dipendenti delle farmacie private e che i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro possano trovare, in tempi rapidi, le opportune convergenze per un rinnovo contrattuale che riconosca e valorizzi il ruolo professionale dei farmacisti collaboratori. La Federazione, che non ha per legge un ruolo attivo nella contrattazione, invita i sindacati dei lavoratori a riconsiderare l’inquadramento contrattuale dei farmacisti dipendenti, prevedendo il passaggio dall’attuale comparto speciale del commercio al comparto sanitario, con la definizione di un contratto specifico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it