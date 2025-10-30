La Fleur – Il fiore proibito un ritorno potente e sensoriale nel mondo dell’esperienza immersiva
Dopo il successo delle edizioni del 2017 e del 2019, Project xx1 torna a Roma con una rinnovata e sorprendente versione di “La Fleur – Il fiore proibito”, con la regia di Riccardo Brunetti e Alessandro D’Ambrosi. Un’esperienza immersiva che trasforma lo spazio teatrale in un mondo da scoprire, esplorare e vivere in prima persona. Dal 16 ottobre, La Fleur sarà in scena presso Area xx1, in via Aquilonia 61 (zona Teano, Roma), con un allestimento completamente rinnovato e concepito per essere luogo interamente dedicato alle esperienze immersive. Project xx1 punta a restituire al pubblico il potere di scegliere. 🔗 Leggi su Funweek.it
Entra nella storia della famiglia Andolini. A chi appartengono i ricordi, le ferite e i desideri che vivrai? A loro o a te? La verità dipende dalle tue scelte. Acquista il biglietto: https://www.projectxx1.org/ticketing —- La Fleur – Il fiore proibito. UNA PRODUZIONE PR - facebook.com Vai su Facebook
