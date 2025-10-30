La fine di tutte le cose con Alessandra Frabetti al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 1 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “La fine di tutte le cose” con Alessandra Frabetti diretta dall’autrice Alessandra Schiavoni.Nella gelida penombra del corridoio di un Pronto soccorso, una donna seduta su una sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

