La Fiera dei Morti 2025 aprirà venerdì 31 ottobre
Venerdì 31 ottobre alle ore 10 l’assessore alle Attività produttive del Comune di Catania, Giuseppe Musumeci, aprirà ufficialmente la Fiera dei Morti 2025, allestita all’interno del parcheggio Fontanarossa di Amts. Il tradizionale mercato, legato alla commemorazione dei Defunti e alla solennità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Si informa che in occasione della “Fiera dei Morti” a Perugia, il mercato di Campagna Amica di Pian di Massiano resterà regolarmente aperto sia il 30 ottobre che il 6 novembre! - facebook.com Vai su Facebook
Fiera dei Morti 2025 a Legnano: tutto quello che c’è da sapere - L'evento si terrà nel fine settimana domenica 2 novembre anzichè sabato 1 novembre, giorno in cui si terrà regolarmente il mercato. Riporta legnanonews.com
Fiera dei Morti 2025 a Legnano: ecco come cambia la viabilità. Il mercato si terrà regolarmente - La Fiera, come da tradizione, si terrà su viale Toselli, con 174 banchi che, dalle 9. Si legge su legnanonews.com
Catania, torna la Fiera dei Morti: 150 stand al parcheggio Fontanarossa - Dal 31 ottobre al 9 novembre torna la Fiera dei Morti nell’area Fontanarossa di Catania: 150 stand, street food e spazi gioco per i più piccoli. Come scrive corrieretneo.it