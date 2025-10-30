La Festa dei Morti torna a Monreale | tre giorni di eventi in piazza

La magia dell'autunno si tinge di colori e sapori tradizionali a Monreale: torna, per il terzo anno consecutivo, "La Festa dei Morti", l'appuntamento più atteso dalle famiglie siciliane che celebra con gioia e dolciumi la ricorrenza del 2 novembre. La grande festa animerà Piazza Guglielmo II per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Tra "Domenica al Museo", "Le vie dei Tesori" e la Festa dei Morti, si prospetta un weekend ricco di eventi e attività da non perdere: ecco la nostra guida. ' - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Schianto dopo la festa, morti tre ventenni ad #Asiago, in provincia di #Vicenza. L'epilogo tragico di una corsa di cinque ragazzi di ritorno da #Lavarone, in #Trentino, dove avevano festeggiato il compleanno di uno di loro. All'arrivo dei soccorritori, intr - X Vai su X

La “Festa dei Morti” torna a Monreale: tre giorni di eventi in piazza - La magia dell’autunno si tinge di colori e sapori tradizionali a Monreale: torna, per il terzo anno consecutivo, “La Festa dei Morti”, l’appuntamento più atteso dalle famiglie siciliane che celebra co ... Da mondopalermo.it

San Gavino Monreale in festa per i cento anni di nonna Maria Sabiu, originaria di Sardara - Grande festa a San Gavino Monreale e a Sardara per Maria Sabiu, che il 19 settembre ha compiuto cento anni circondata dall’affetto delle figlie, dei nipoti e degli amici. Lo riporta unionesarda.it