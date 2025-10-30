La Dottrina sociale della Chiesa solido riferimento alle sfide del nostro tempo

Si è tenuto lo scorso 27 ottobre, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, il convegno dal titolo “La dottrina sociale della Chiesa nell’era dell’incertezza”, un importante momento di riflessione promosso per approfondire il ruolo del pensiero sociale cristiano di fronte alle trasformazioni e alle sfide del mondo contemporaneo. L’incontro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

