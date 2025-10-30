La donna che gestiva lo spaccio di droga in Barona per conto dei Calajò in carcere

Maxi operazione antidroga nel quartiere milanese della Barona, nelle prime ore di giovedì 30 ottobre. Diciannove persone sono finite in carcere, su ordinanza del gip e su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano. Tra queste una donna ritenuta tra le figure di vertice di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

