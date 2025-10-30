La donna che gestiva lo spaccio di droga in Barona per conto dei Calajò in carcere

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione antidroga nel quartiere milanese della Barona, nelle prime ore di giovedì 30 ottobre. Diciannove persone sono finite in carcere, su ordinanza del gip e su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano. Tra queste una donna ritenuta tra le figure di vertice di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

donna gestiva spaccio drogaSpaccio nel Frusinate, la droga consegnata a domicilio: chi gestiva la rete smantellata dai carabinieri - Nel corso dell'operazione, i militari delle Compagnie di Frosinone e Alatri hanno ... Lo riporta ilmessaggero.it

donna gestiva spaccio drogaSana Maria a Vico, gestivano una centrale di spaccio: agli arresti padre, figlia e genero - In cinque mesi documentati trecentoventisette episodi di spaccio di droga tra Maddaloni e la Valle di Suessola. ilmattino.it scrive

donna gestiva spaccio drogaDroga e violenza in Salento, 16 arresti: il vocabolario del narcotraffico tra "birra" e "pane fatto in casa" - Maxi operazione dei Carabinieri nel Salento: 16 arresti e sequestro di droga. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Gestiva Spaccio Droga