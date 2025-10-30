La ditta edile che lavora per la Italo Belga rischia interdittiva antimafia | convocata dal prefetto
Al centro delle verifiche la “G.m. edil” amministrata da Rosario Genova: si occupa della sistemazione delle cabine, ma anche di una parte dei lavori di ristrutturazione del Mondello Palace Hotel. 🔗 Leggi su Repubblica.it
C’è il boss Bartolo Genova nella ditta edile che lavora per la società “Italo Belga” - La Regione chiede alla prefettura notizie sulla Immobiliare Mondello ... Secondo msn.com