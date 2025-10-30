La disabilità corre insieme alla maratona con Correndo senza frontiere

Anche quest’anno la Maratona di Ravenna città d’arte accoglierà al suo interno l’iniziativa “Correndo senza frontiere”. Promossa dal comitato territoriale CSI di Ravenna, è una manifestazione ludico-motoria non competitiva, nata per aprire le porte della Maratona anche a tutte le persone con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Montecitorio l'evento di Forza Italia sulla disabilità. Dal Fondo unico alle storie di inclusione, l'impegno del partito per la persona. #Politica #Sostegno - facebook.com Vai su Facebook

Opera di Santa Teresa insieme alla Maratona di Ravenna: si corre (o cammina) per aiutare i più fragili - Quest’anno, con la Maratona di Ravenna Città d’Arte e l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, puoi vivere una giornata di sport e fare anche un gesto concreto di solidarietà: donare una colazione e ... Scrive ravennawebtv.it