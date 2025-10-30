La difficoltà di restare obiettivi in un mondo fatto di best wine e classifiche top

Gamberorosso.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In enogastronomia il termine migliore è così abusato da mettere a rischio il libero giudizio. Si può davvero andare al ristorante Etxebarri senza essere condizionati dalla presenza del miglior enologo al mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Difficolt224 Restare Obiettivi Mondo