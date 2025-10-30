La detective zombie Mortina debutta su Rai Yoyo e RaiPlay

Roma, 30 ott. (askanews) – Una nuova e irresistibile protagonista è pronta a conquistare i piccoli spettatori: Mortina, la bambina zombie che ha già fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, debutta in una nuovissima serie animata. La serie prodotta da Cartobaleno (Italia) e Treehouse Republic (Irlanda) con la partecipazione di RAI Kids e RTÉ KIDS (Irlanda) è tratta dall’omonima serie di libri scritta e illustrata da Barbara Cantini, edita da Mondadori. L’opera è co-finanziata dall’Unione Europea tramite il programma MEDIA, prodotta con il sostegno dei fondi per gli investimenti nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Governo dell’Irlanda e Screen Ireland. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

