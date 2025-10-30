La denuncia di un residente | In via Emilia senzatetto accampato sul marciapiede fra rifiuti e urina VIDEO

Un nostro lettore, residente in centro, ci ha segnalato girando anche un video, la presenza di una persona senza fissa dimora sul marciapiede di via Emilia, vicino la Conad di via Milano, dove è accampato ormai da più di una settimana:“Ha occupato il marciapiede con i suoi teli e le sue coperte e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

