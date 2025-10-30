La delusione La Cdr si fa raggiungere nei minuti finali
cdr mutina 3 campagnola 3 CDR MUTINA: Auregli, Gargano, Hajbi (52’ Boilini), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (80’ Gualdi), Cremaschi (70’ Caselli M.), Fantastico (70’ Teggi), Hoxha, Panzanato (83’ Ricaldone). A disp. Schena, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli. CAMPAGNOLA: Vioni, Calabretti (70’ Camillo), Setti (91’ Cavicchioli), Previato (58’ Vezzani), Gutu, Parisi, Esposito (70’ Angelillis), Barilli, Carlucci, Margotta (79’ Consiglio), Montanari. A disp. Toumia, Brentali, Mora, Aurea, Alberti. All. Manfredini Arbitro: Monaco di Bologna Reti: 21’ Cuoghi, 44’ Fantastico, 59’ Gutu, 69’ Panzanato, 80’ Vezzani, 91’ Carlucci Note: espulso al 75’ mister Manfredini, ammoniti Previato, Hajbi, Barilli, Serra, Schena La Cdr avanti 2-0 e 3-1 si fa raggiungere al 91’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
