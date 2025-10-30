Si complica in maniera vertiginosa il cammino di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals. La presenza a Torino del toscano è a fortissimo rischio dopo la sconfitta partita all’esordio nel Masters 1000 di Parigi nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego (3-6 6-3 6-1). Un ko dolorosissimo per Musetti, che ora deve guardare cosa faranno i suoi avversari diretti, partendo soprattutto dal canadese Felix Auger-Aliassime, il più vicino ad avere la possibilità di superare l’azzurro nella Race. Auger-Aliassime non è l’unico che può tentare il sorpasso alla penultima curva (ci sono ancora i tornei di Metz e Atene) ai danni di Musetti, che deve sperare anche nel mancato trionfo di uno tra Daniil Medvedev, Alexander Bublik ed Alejandro Davidovich Fokina, che in caso di vittoria del 1000 parigino clamorosamente farebbe un balzo improvviso tra i primi otto delle Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La delusione di Lorenzo Musetti dopo la sconfitta a Parigi: “Tanta stanchezza mentale. Ho perso un’occasione”