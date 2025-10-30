La Dc si rafforza anche a Favara ha aderito il consigliere comunale Marco Bacchi

30 ott 2025

Nuovo ingresso nelle file della Democrazia Cristiana a Favara. Il consigliere comunale Marco Bacchi, eletto nella tornata elettorale del 2021 nella lista Diventerà Bellissima – che in quella occasione si posizionò seconda per consenso, subito dopo la lista guidata da Totò Cuffaro – ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

