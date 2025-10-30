La danza che muove 2025 26
Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 2526, la programmazione di danza contemporanea che da novembre a marzo porterà ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali di coinvolgimento, rivolgendosi a un pubblico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
La talentuosa ballerina Igea Noioso sarà l’ospite della nuova puntata di “Chi Ben Comincia”, in onda lunedì 27 ottobre alle 18.00. All’età di 6 anni, Igea muove i primi passi nel mondo della danza classica grazie ai corsi di balletto. Durante l’adolescenza intrap - facebook.com Vai su Facebook
Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 25/26 - Il programma si apre domenica 9 novembre alle 17:00 al Teatro Mecenate con Zugzwang di Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro ... Secondo lanazione.it
A passo di danza. Notti di musica al Mecenate - La danza torna protagonista al teatro Mecenate di Arezzo dove sta per partire la nuova stagione di Sosta Palmizi "La danza che muove 25/26", la programmazione di danza contemporanea che da novembre a ... Segnala msn.com