La danza che muove 2025 26

Arezzonotizie.it | 30 ott 2025

Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 2526, la programmazione di danza contemporanea che da novembre a marzo porterà ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali di coinvolgimento, rivolgendosi a un pubblico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

