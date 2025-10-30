La Covei Meta Catania Bricocity incanta al PalaCatania | 6-1 al Weilimdorf
Esordio da sogno per la Covei Meta Catania Bricocity, che davanti a un PalaCatania gremito ieri sera ha superato nettamente i tedeschi del Weilimdorf con un convincente 6-1, nel primo match della Champions League di futsal. Gli uomini di Juanra hanno mostrato qualità, intensità e spirito di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
