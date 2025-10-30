La Corte dei Conti ferma il Ponte Meloni | ennesima invasione di campo
La magistratura contabile non dà il visto di legittimità alla delibera del Cipess che ha fatto partire i cantieri sullo Stretto. Il premier: «I giudici ignorano l’esistenza dei pc, non ci fermeranno». 🔗 Leggi su Laverita.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve a questo governo per avere le mani libere e mettersi al di sop Vai su Facebook
#PontesulloStretto, @CorteContiPress #CorteConti: no a visto di legittimità - X Vai su X
Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini - Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina mette in bilico l’opera e accende le posizioni di governo: ecco cosa succede ora. notizie.it scrive
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Si legge su msn.com
La Corte dei Conti blocca il Ponte. Meloni: ennesima invasione dei giudici - Al termine di una lunga riunione in Camera di Consiglio, la Corte dei Conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione ... Come scrive ilmessaggero.it