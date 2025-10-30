La Corte dei Conti ferma il Ponte Meloni | ennesima invasione di campo

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magistratura contabile non dà il visto di legittimità alla delibera del Cipess che ha fatto partire i cantieri sullo Stretto. Il premier: «I giudici ignorano l’esistenza dei pc, non ci fermeranno». 🔗 Leggi su Laverita.info

