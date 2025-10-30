La Corte dei conti boccia l' opera No Ponte Calabria | Chiudiamo la Stretto di Messina SpA
"Il pronunciamento della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto di Messina conferma, ancora una volta, l’assoluta fondatezza delle ragioni della nostra lotta. È un passaggio fondamentale, ma non possiamo considerarlo un traguardo: con questo governo resta concreto il rischio che si continui a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La Corte dei Conti frena sul Ponte sullo Stretto e il governo si arrabbia, accusando ancora una volta i giudici di fare ingerenza in politica. Matteo Salvini tira dritto, dice che aspetterà le motivazioni della Corte e poi risponderà punto per punto. Ma che il Ponte si - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei conti boccia il Ponte. Meloni: "Invasione di campo dei giudici" - Avs e M5S:" Grande vittoria dello stato di diritto" ... Si legge su rainews.it
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni: riforma della giustizia la risposta più adeguata - Meloni attacca i giudici: «Ennesimo atto di invasione sulle scelte di governo e Parlamento». Lo riporta editorialedomani.it
Corte dei Conti boccia Ponte sullo Stretto: ira di Meloni - Dj 30 Industrials Average 47. Come scrive finanza.repubblica.it