La Corte dei conti boccia l' opera No Ponte Calabria | Chiudiamo la Stretto di Messina SpA

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il pronunciamento della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto di Messina conferma, ancora una volta, l’assoluta fondatezza delle ragioni della nostra lotta. È un passaggio fondamentale, ma non possiamo considerarlo un traguardo: con questo governo resta concreto il rischio che si continui a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

