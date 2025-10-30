La Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio del Comune di Pratola Serra
Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra rendono noto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, riunitasi in data 29 ottobre, ha espresso parere favorevole in merito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune. Restiamo ora in attesa del deposito della deliberazione comprensiva delle relative motivazioni. L’approvazione del Piano costituisce un momento di straordinaria rilevanza per la vita amministrativa della nostra comunità, sancendo la correttezza del percorso intrapreso per superare una fase complessa sotto il profilo finanziario e istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
